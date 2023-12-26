Эксперт заявил, что порядка 20 млн россиян имеют подписки на видеосервисы

По словам директора департамента по исследованиям холдинга "Газпром-медиа" Дарьи Пугачевой, несмотря на уход мейджоров и исключение из библиотек видеосервисов части голливудского контента, пользователи не отказываются от подписок на онлайн-кинотеатры и даже готовы платить больше

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Размер аудитории российского сегмента подписного видео по запросу (SVOD) сейчас составляет от 18 до 20 млн человек. Об этом сообщила ТАСС директор департамента по исследованиям холдинга "Газпром-медиа" Дарья Пугачева.

"Можно говорить об оценке всего рынка OTT (доставка видео, аудио и другого мультимедийного контента через интернет - прим. ТАСС) примерно в 40 млн человек, при этом речь идет о самой общей цифре - охвате людей, смотрящих бесплатно и по подписной модели. Если сужать эту цифру до SVOD-рынка, я верю в оценку 18-20 млн человек, имеющих как минимум одну активную подписку", - сказала она.

По словам эксперта, несмотря на уход мейджоров и исключение из библиотек видеосервисов части традиционно популярного голливудского контента, российские пользователи не отказываются от подписок на онлайн-кинотеатры и даже готовы платить больше. Одновременно с этим отмечается увеличение выручки игроков российского рынка OTT по итогам года, которое связано с ростом экосистем, количества подписок на одного пользователя, а также с повышением стоимости подписок.

"В данном случае рост в категории, правда, есть - видим это по внутренним данным онлайн-кинотеатра Premier, и темпы роста по нашей площадке впечатляют. Кроме того, из имеющихся на рынке источников - открытой отчетности экосистем, отчетов индустриальных консалтинговых компаний, складывается похожий коридор роста - в районе 20-30%", - добавила Пугачева.