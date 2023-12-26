Мишустин утвердил состав оргкомитета по подготовке к проведению Года семьи

Его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав оргкомитета по подготовке к проведению в России Года семьи, его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова. Соответствующее распоряжение опубликовано.

В состав оргкомитета вошли министр культуры Ольга Любимова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, глава Минздрава Михаил Мурашко, главред RT Маргарита Симоньян, министр юстиции Константин Чуйченко, руководитель Минцифры Максут Шадаев и другие.

В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в России Годом семьи. Решение было принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.