26 декабря, 07:08,
обновлено 26 декабря, 07:12
Год семьи

Мишустин утвердил состав оргкомитета по подготовке к проведению Года семьи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

Его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав оргкомитета по подготовке к проведению в России Года семьи, его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова. Соответствующее распоряжение опубликовано.

Читайте также
Какие тематические годы объявляли в России

В состав оргкомитета вошли министр культуры Ольга Любимова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, глава Минздрава Михаил Мурашко, главред RT Маргарита Симоньян, министр юстиции Константин Чуйченко, руководитель Минцифры Максут Шадаев и другие.

В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в России Годом семьи. Решение было принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаМурашко, Михаил АльбертовичРоссияЧуйченко, Константин АнатольевичШадаев, Максут ИгоревичЛьвова-Белова, Мария АлексеевнаГод семьи