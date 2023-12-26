Краснодарскому краю выделили больше 2 млрд рублей на очистные сооружения в Геленджике

Мощность инженерных систем очистных сооружений составит 50 тыс. куб. м в сутки

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Краснодарскому краю свыше 2 млрд рублей на продолжение строительства очистных сооружений в Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Более 2 млрд рублей будет направлено Краснодарскому краю на продолжение строительства комплекса очистных сооружений в Геленджике. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Мощность инженерных систем составит 50 тыс. куб. м в сутки. Они будут очищать сточные воды из жилых домов и предприятий города. Это позволит качественно улучшить условия жизни горожан и отдыха туристов.

Федеральное финансирование необходимо, чтобы выполнить обязательства, взятые на себя регионом в рамках концессионного соглашения по строительству этих сооружений. В 2022 году на эти цели из резервного фонда правительства было направлено около 3,3 млрд рублей.