В Киргизии официально вступил в силу закон об изменении рисунка на флаге

Изображенные там волнистые лучи солнца стали прямыми

БИШКЕК, 26 декабря. /ТАСС/. Закон о частичном изменении рисунка на государственном флаге Киргизии, на котором волнистые лучи солнца стали прямыми, официально вступил в силу.

Как передает корреспондент ТАСС, закон опубликован в правительственной газете "Эркин тоо" и считается официально вступившим в силу. Ранее он был одобрен депутатами парламента и подписан президентом республики Садыром Жапаровым.

Согласно новому варианту, композиция состоит из тундука (верхняя часть юрты) с прямыми лучами солнца.

Все виды официальных документов с изображением государственного флага Киргизии будут действовать до окончания срока их действия, а номерные знаки автотранспортных средств и свидетельства о регистрации транспортного средства с изображением флага действуют до принятия соответствующим органом решения об их замене.

Прежний флаг Киргизии представлял собой прямоугольное полотнище красного цвета с изображением в центре верхней части юрты, от которой в разные стороны отходят 40 волнообразных солнечных лучей желтого цвета. В новом варианте флага эти лучи прямой формы. Предыдущий вариант национального флага Киргизии был принят депутатами парламента республики в марте 1992 года, и с тех пор его дизайн не менялся.

С инициативой изменения рисунка государственного флага осенью текущего года выступил спикер парламента Нурланбек Шакиев. В середине декабря Жапаров заверил, что именно он предложил спикеру изменить рисунок на флаге.