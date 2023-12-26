Эксперт: трендами аудиобрендинга в РФ стали русские треки, креатив и легализация контента

По словам гендиректора компании "Формакс" Валерии Брусникиной, аудиобрендинг стал восприниматься как часть стратегии предпринимательского успеха

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Рост популярности отечественной музыки, легализация контента и креатив в поиске способов его применения стали трендами российского аудиобрендинга в последние годы. Такое мнение высказала ТАСС генеральный директор аудиобрендинговой компании "Формакс" Валерия Брусникина.

"Рынок легального озвучания цивилизуется и демонстрирует устойчивый рост, это очевидный тренд. Второй тренд, о котором нельзя не упомянуть: два последних года отмечены всплеском интереса к российской музыке, будь то русская классика, советская эстрада, барды, рок, хиты 90-х, нулевых. В фаворе и музыка кино. Третий важнейший тренд - появление большого разнообразия в способах применения музыки в бизнесе", - сказала Брусникина.

Аудиобрендинг, по ее словам, стал восприниматься как часть стратегии предпринимательского успеха. "Сейчас бизнес хочет не столько очистить права на контент - что само собой разумеется во избежание репутационных и финансовых рисков, сколько выстроить звуковую идентичность бренда компании, ее рабочего пространства, максимизировать доходы за счет правильно подобранных плейлистов на основе знаний экспертов в области влияния звуковой среды на человеческий мозг", - считает она.

За постковидный период число компаний, прибегающих к аудиобрендингу, в том числе среди малого и среднего бизнеса, выросло на 30%, музыка стала неотъемлемой составляющей восприятия успешного бренда, говорит эксперт.

"Еще несколько лет назад звук использовался почти исключительно для оформления помещений. Сегодня он все плотнее встраивается в ДНК бренда. Музыкальные композиции используются в маркетинговых спецпроектах, нацеленных на вовлечение аудитории. Музыка используется и во внутрикорпоративных коммуникациях", - рассказала собеседница агентства.

Брусникина добавила, что в этом году музыкальную премию FONMIX, учрежденную компанией "Формакс", впервые получили представители бизнеса. Церемония награждения прошла 13 декабря. Среди лауреатов сеть магазинов "Детский мир" - за лучшее использование музыки в рамках рекламно-информационных интеграций, маркетплейс Ozon - за предложение пользователям проявить свои музыкальные таланты, часовой бренд "Ракета" - за уникальный звуковой почерк.