Установка зарядок для электромобилей может стать обязательной в новостройках Москвы

При строительстве и реконструкции зданий предлагается устраивать кабельные каналы, по которым можно будет проложить электропроводку и быстро установить зарядную станцию по запросу владельцев электромобилей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Проект изменений нормативов градостроительного проектирования Москвы, который регулирует размещение зарядной инфраструктуры для электромобилей, разработали в столице. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Предлагается установить требования по обязательному размещению зарядной инфраструктуры на придомовой территории там, где это возможно, а также во внутриквартальных проездах, в отдельно стоящих и встроенных гаражах, на улично-дорожной сети, парковках и многоярусных паркингах нежилых объектов, автопредприятиях и перехватывающих парковках", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Она уточнила, что при строительстве и реконструкции зданий предлагается устраивать кабельные каналы, по которым можно будет проложить электропроводку и быстро установить зарядную станцию по запросу владельцев электромобилей.

Председатель комитета отметила, что в Москве выхлопные газы автотранспорта составляют более 80% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. "Именно поэтому такое внимание уделяется вопросам качества воздуха. И одним из путей решения задачи является переход на использование электрических автомобилей. Но автовладельцам для пересадки на электрические автомобили важно наличие гарантированной возможности подзарядить аккумулятор электромобиля", - пояснила Княжевская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столицу подготовят к массовому использованию электроавтомобилей. Так, сеть зарядок электромобилей в городе будет расширена, станции появятся в паркингах торговых и офисных центров.