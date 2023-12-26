Мурашко сообщил о начале закупок обновленного "Спутника Лайт" в регионах

Антигенный состав вакцины начали выпускать 26 декабря, уточнил министр здравоохранения

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Регионы России уже начали закупать обновленную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт", сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Новый антигенный состав вакцины "Спутник Лайт" - он уже сегодня начал выпускаться, и регионы ее [вакцину] начали закупать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Мурашко добавил, что по одному из видов вакцин у производителя были технологические сложности, но сейчас они преодолены - вакцина вышла в гражданский оборот и поступила в медицинские организации.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что проблема с нехваткой вакцин от кори, паротита и краснухи будет решена в ближайшее время. 22 декабря помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что доставка этих препаратов в регионы началась.