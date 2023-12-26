Росфинмониторинг объяснил включение Акунина в список экстремистов

В ведомстве сообщили, что перечень формируется на основании решений следственных или судебных органов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Росфинмониторинг не принимал самостоятельного решения о внесении писателя Бориса Акунина в список экстремистов и террористов. Перечень формируется на основании решений следственных или судебных органов, рассказал в интервью РБК замглавы службы Герман Негляд.

"Мы формируем этот перечень на основании процессуальных решений, которые принимают следственные или судебные органы", - рассказал Негляд. Он указал, что в ведомство присылают копию решения, после чего лицо вносят в сводный перечень на основании, в частности, подтверждения факта возбуждения уголовного дела и привлечения в качестве обвиняемого, например, по экстремистской статье. "Мы не можем не внести, не можем внести по собственному решению - мы формируем общий список согласно закону", - уточнил Негляд.

Замглавы ведомства подчеркнул, что перечень террористов и экстремистов является основным инструментом замораживания активов, а к осужденным финансовые организации применяют блокирующие меры.

"Я тоже в свое время читал "Фандорина" (серия книг Бориса Акунина "Новый детектив" о приключениях Эраста Фандорина), - добавил Негляд. - Но это ничего не значит - закон суров, но это закон, как говорили древние". Замглавы Росфинмониторинга отметил, что в случае совершения преступления лицо не может быть освобождено от ответственности, поскольку является хорошим писателем или журналистом.

Росфинмониторинг включил Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) в реестр террористов и экстремистов 18 декабря.

Ранее писатель в разговоре с российскими пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован) признал, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы, при этом он оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников. После публикации записи разговора объединенная розничная сеть книжных магазинов "Читай-город - Буквоед" приостановила продажи книг Акунина из-за его антироссийских высказываний.