В Дагестане завершили строительство водовода Чиркей - Буйнакск

Его протяженность составляет 32 км

МАХАЧКАЛА, 26 декабря. /ТАСС/. Строительство водовода Чиркей - Буйнакск протяженностью 32 км завершили в Дагестане. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Правительство уделяет пристальное внимание модернизации объектов водоснабжения. Работа в этом направлении призвана обеспечить качественной питьевой водой жителей нашей страны, что влияет на повышение уровня жизни россиян. Например, в текущем году по проекту "Чистая вода" в регионах России ввели 140 объектов питьевого водоснабжения и водоотведения, что позволило улучшить условия жизни 912 тыс. человек. Также в ближайшее время качество коммунального обслуживания повысится у жителей Республики Дагестан. Здесь построили один из крупнейших объектов коммунальной инфраструктуры в регионе - водовод Чиркей - Буйнакск общей протяженностью порядка 32 км", - цитирует Хуснуллина пресс-служба правительства России.

По словам вице-премьера, новый водовод пропускной мощностью более 30 тыс. куб. м в сутки проходит от насосной станции у плотины Чиркейской ГЭС до резервуаров чистой воды Буйнакска. Централизованным источником водоснабжения стало Чиркейское водохранилище.

Отмечается, что благодаря вводу нового объекта в эксплуатацию качественным водоснабжением будут обеспечены свыше 68 тыс. жителей региона.