В Феодосии после ЧП восстановили движение по двум улицам

Речь идет об улицах Десантников и Красноармейской

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Движение по двум улицам в крымской Феодосии восстановили после временного ограничения из-за атаки на город. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Республики Крым.

"Временные ограничения по движению транспорта на улицах Десантников и Красноармейской в Феодосии сняты. Общественный транспорт работает в штатном режиме согласно расписанию", - говорится в сообщении.

Ночью 26 декабря ВСУ произвели атаку на Феодосию, в результате один человек погиб, четверо пострадали. В городе повреждено шесть зданий, несколько человек размещены в ПВР. Транспортная инфраструктура в Крыму работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет.