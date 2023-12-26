Голикова на выставке "Россия" наградила лауреатов премии "Душа России"

Вице-премьер РФ вручила награды пяти победителям из разных регионов страны

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова наградила пять лауреатов премии за вклад в развитие народного творчества "Душа России" на Международной выставке-форуме "Россия", передает корреспондент ТАСС.

В номинации "Народное пение" первое место заняла руководитель ансамбля "Красногорочка" Ирина Холманских (Кировская область), в номинации "Народная музыка" - руководитель ансамблей "Маков цвет" и "Русичи", хора "Русская песня" Михаил Григорьев (Санкт-Петербург), в номинации "Народный танец" - руководитель ансамбля "Зори Майкопа" Айдамир Наниз (Республика Адыгея), в номинации "Традиционная народная культура" - руководитель ансамбля "Судьбинушка" Галина Чебунина (Республика Бурятия), и в номинации "Народный мастер" - мастер декоративно-прикладного искусства Зубайдат Гасанова (Республика Дагестан).

"Мы огромная страна, которая говорит на 300 языках, которая имеет более 140 тыс. памятников культуры, бесчисленное количество сказаний, песен, былин, невероятное нематериальное наследие, которое объединяет народы нашей великой страны. <...> Вы несете свою традиционную культуру не только своему народу, не только народам всей страны, но и миру. Это ваша важнейшая миссия - миссия образовательная, миссия созидательная", - обратилась Голикова к лауреатам.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.