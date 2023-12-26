Путин подписал закон об организации и проведении "Игр будущего"

В нем содержится необходимая нормативная база для организации и проведения турнира

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о международном мультиспортивном турнире "Игры будущего". Документ опубликован.

В нем содержится необходимая нормативная база для организации и проведения турнира. Согласно закону, в число целей "Игр будущего" входит популяризация на национальном и международном уровнях видов спорта, сочетающих физическую активность и цифровые технологии.

Также закон устанавливает полномочия организатора турнира, принимающей стороны, федеральных и региональных органов власти, определяет периодичность проведения состязаний.

"Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта следующего года. Формат подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.