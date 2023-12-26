В Волгоградской области из-за техсбоя приостановила работу государственная аптечная сеть

Речь идет о пунктах ГУП "Волгофарм"

ВОЛГОГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Аптечные пункты государственной сети ГУП "Волгофарм" в Волгоградской области приостановили работу из-за технического сбоя, сообщили ТАСС в администрации региона.

"В настоящее время в аптечной сети выполняются технические работы", — сказал собеседник агентства. Как пояснили ТАСС в ГУП "Волгофарм", в связи с техническим сбоем проводится обновление программного обеспечения по всей сети.

"В ближайшее время работа аптек будет восстановлена. Хотим обратить внимание, что в Дзержинском районе Волгограда аптека № 39 по адресу Аптечный проезд, 1, и аптека № 24 по адресу ул. Краснополянская, 30, работают", — сказал представитель компании.

В составе ГУП «Волгофарм» работают несколько десятков аптечных учреждений в Волгограде, Волжском и районах области.