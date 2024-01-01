В РФ повысили возраст для отсрочки от срочной службы в армии для IТ-специалистов

В весенний призыв отсрочку от срочной службы смогут получить сотрудники IТ-компаний с 18 до 30 лет

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Предельный возраст для предоставления отсрочки от срочной службы в армии для IТ-специалистов из аккредитованных Минцифры РФ компаний повышается с 27 до 30 лет. Соответствующий указ президента России вступил в свою силу с 1 января.

Уже в весенний призыв в 2024 году отсрочку от срочной службы смогут получить сотрудники IТ-компаний с 18 до 30 лет.

Чтобы получить отсрочку от несения срочной службы, сотруднику необходимо иметь российское гражданство, трудовой договор, высшее образование по специальности, перечень этих специальностей утвержден Минцифры, работать в аккредитованных министерством IТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва. Требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу в течение года после вуза.

Ранее сообщалось, что в августе 2023 года в России был принят закон о повышении верхней планки призывного возраста с 27 до 30 лет.