Кремль не обсуждает идею уголовной ответственности за кадры ударов по объектам РФ

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили об этом в контексте удара ВСУ по Феодосии

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Кремль не рассматривает возможность ввести уголовную ответственность за публикацию кадров, где видно детали атак Киева на российские объекты. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас не ведется таких обсуждений. Мне неизвестно, ведутся ли они где-то. Я ничего не могу вам сказать по этому [поводу]", - пояснил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Пескова спросили об этом в контексте удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Феодосии. Журналисты обратили внимание, что в соцсетях почти сразу начали появляться кадры с последствиями атаки, несмотря не многочисленные призывы этого не делать. У представителя Кремля уточнили, не пора ли решить вопрос об уголовной ответственности за подобные публикации.