В Нарьян-Маре отменили часть рейсов из-за заболевших водителей

Городские власти сообщили, что примут все меры для минимизации неудобства горожан

ТАСС, 26 декабря. Количество рейсов на некоторых маршрутах городского транспорта сократили в Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа (НАО) из-за высокой заболеваемости среди водителей. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

"В Нарьян-Маре сложилась непростая эпидемиологическая обстановка, горожане массово болеют. К сожалению, это коснулось и водителей Нарьян-Марского АТП [автотранспортного предприятия]. Сегодняшним количеством работников невозможно обеспечить выполнение всех рейсов по всем маршрутам, поэтому руководством предприятия принято решение временно сократить количество рейсов на ряде городских маршрутов", - сказано в сообщении.

По данным администрации, 26 декабря отменили часть рейсов на маршрутах №2, №6 и №8, а 27 декабря - на маршрутах №2 и №5. Городские власти добавили, что примут все меры, чтобы минимизировать неудобства для горожан, связанные с маршрутным транспортом.

Ранее департамент здравоохранения, труда и социальной защиты округа сообщал, что в связи с повышенным уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппом губернатор Юрий Бездудный поручил отработать механизм удаленного открытия и закрытия больничных листов.