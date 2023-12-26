Смоленский губернатор предложил смягчить условия передачи объектов культурного наследия

По словам Василия Анохина, с нынешним количеством требований инвестор уйдет

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сохранение объектов культурного наследия в Смоленской области требует смягчения условий их передачи инвесторам для восстановления и использования в развитии туристического потенциала региона. Об этом рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин в ходе делового завтрака на тему "Ревитализация объектов культурного наследия" в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Жемчужина нашей области: крепостная стена, это XVI век, Федор Конь - один из проектировщиков этой великой стены, но она находится в неподобающем состоянии. Есть решение президента нашей страны, поручение федеральным ведомствам о разработке плана по восстановлению этой стены. Также есть, помимо крепостной стены, еще ряд значимых культурных объектов, и в первую очередь стоит вопрос о их передаче инвесторам на длительный срок и второе - об их приспособлении. У нас сейчас сильно усложнены эти вопросы по приспособлению объектов культурного наследия, большое количество требований, ограничений, чтобы инвестору дойти от точки "А" до точки "Б" - проходят годы: инвестор или уйдет, или ему надоест, или у него к власти будут вопросы, потому что он-то инвестирует", - сказал он.

Анохин добавил, что важно упростить требования к приспособлению таких объектов: инвестор получает строение XVII-XVIII веков, которое необходимо восстановить для использования под ресторан, музей, объект туристической отрасли. "Если принципиально идти по 100%-ному сохранению <...>, то инвестор никогда там не сделает ничего, и вопрос - или потерять объект, или его все-таки приспособить, тем более, понимая, что регион не в состоянии содержать такие объекты самостоятельно. <...> Третий вопрос, наверное, самый тяжелый - льготное финансирование, <...> потому что срок окупаемости - за десятки лет. <...> Ты получаешь на 60-70% утраченный объект, восстанавливаешь его, приспосабливаешь <...> и получается больше не бизнес, а меценатство по восстановлению", - сказал он.

В сентябре Анохин поднял тему реконструкции Смоленской крепостной стены во время совещания с президентом России Владимиром Путиным по социально-экономическому развитию Смоленской области. Путин поручил Минкультуры тщательно продумать план восстановления объекта культурного наследия и как можно скорее подготовить и внести в бюджет все необходимые работы. Анохин тогда сообщил, что первоочередные противоаварийные работы стены оцениваются в 263 млн рублей, а восстановление 30 объектов - в 4,2 млрд рублей.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.