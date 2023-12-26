Более 4,5 тыс. объектов открыли в рамках модернизации первичного звена здравоохранения

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что также приобретаются фельдшерско-акушерские пункты, врачебные модульные амбулатории, также поставляется большое количество оборудования

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Модернизация первичного звена здравоохранения является самым ярким проектом, в рамках которого в 2023 году было открыто более 4,5 тыс. объектов. Также было реконструировано и отремонтировано 3,8 тыс. объектов, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Масса проектов, которые продолжили свое выполнение в 2023 году, в частности, самый яркий проект - это модернизация первичного звена. Более 4,5 тыс. объектов уже открыто, 3,8 тыс. объектов реконструировано, отремонтировано", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Мурашко также отметил, что в рамках программы приобретаются фельдшерско-акушерские пункты, врачебные модульные амбулатории, также поставляется большое количество оборудования. "И в этом проекте самое главное то, о чем говорил президент, не должно быть мелочей. Это и комфорт, удобство, это в том числе общественный транспорт, информационная система, персонал и все, что связано с открытием нового объекта, оно должно приниматься во внимание и, соответственно, решаться комплексно", - сказал он, подчеркнув, что новые объекты реально отличаются от тех, которые создавались раньше. "Это и стилистика единая, это и подготовка персонала. Все это, в конечном итоге, во благо доступности и качества оказания медицинской помощи для гражданина", - добавил министр.

Программа стартовала в России с начала 2021 года и должна продлиться около пяти лет. Мероприятия в первую очередь направлены на обеспечение доступности медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий страны.