В Липецкой области открытие первой "Школы-21" состоится осенью 2024 года

Проект станет частью системы обучения жителей региона IT-технологиям и подготовки специалистов высокого уровня

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Липецкой области планируют открыть "Школу-21" осенью 2024 года, она станет частью системы обучения жителей региона IT-технологиям и подготовки специалистов высокого уровня. Об этом сообщил журналистам губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе семинара-совещания по подготовке заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации "О повышении роли и престижа педагога и наставника".

"Мы активно создаем молодежный центр. <...> Сдали прекрасный новый молодежный центр в нашем лагере "Прометей" и очень надеемся, что там рядом появится IT-кампус, экологический кампус. Будем образовывать молодежь по целому ряду направлений, которые очень востребованы на современном этапе. Ребята смогут приезжать, учиться, обмениваться опытом. К осени мы надеемся сдать "Школу-21". Таким образом будет базовая школа в Липецке и кампусы за городом", - сказал он.

Осенью Артамонов сообщал, что по соглашению со Сбером в Липецке будет реализован проект "Школа-21" для подготовки IТ-специалистов и для бесплатного обучения жителей области цифровым технологиям самых разных направлений и сфер. Артамонов также сообщал, что в регионе на базе лагеря "Прометей" будет создан круглогодичный молодежный центр компетенций в сфере IT-технологий.