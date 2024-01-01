Россияне с 1 января получат полный контроль над своими биометрическими данными

Каждый гражданин может через МФЦ заполнить заявление на отказ от регистрации биометрических данных, и в этом случае они не будут переданы в Государственную информационную систему "Единая биометрическая система"

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Россияне с 1 января 2024 года смогут полностью контролировать свои биометрические профили, которые размещены в Единой биометрической системе (ЕБС). Соответствующие изменения в правила работы с биометрией вступают в свою силу с 1 января.

Так, с 1 января в личном кабинете на портале "Госуслуги" и в мобильном приложении "Госуслуги биометрия" будут отображаться все согласия на обработку биометрических данных, которые пользователь когда-либо давал частным организациям. Эти согласия можно будет отозвать, если пользователь больше не хочет получать услуги конкретной организации по биометрии.

Кроме того, каждый гражданин может через МФЦ заполнить заявление на отказ от регистрации биометрических данных, и в этом случае они не будут переданы в Государственную информационную систему "Единая биометрическая система".

Создание ГИС ЕБС ведется с 2017 года, в 2023 году в нее включены все имеющиеся персональные данные от операторов, которые ранее собирали биометрию. В системе нет персональных данных пользователей - информации о паспортных, счетах, адресах, имен и фамилий, что лишает злоумышленников возможности определить, кому они принадлежат.

ГИС ЕБС никак не связана с городскими системами видеонаблюдения, не подключена к уличным камерам.

Оператором системы является АО "Центр биометрических технологий".