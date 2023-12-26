Попова поручила уделить особое внимание передвижению групп детей к местам отдыха

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что все противоэпидемические меры должны быть выполнены в полном объеме и в кратчайшие сроки

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила территориальным органам уделить особое внимание передвижению групп детей к местам отдыха и мероприятий. В 2023 году в период школьных каникул отдых около 100 тыс. детей планируется в санаториях и лагерях, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

"Подводя итоги совещания, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала указания территориальным органам осуществлять пристальный контроль за эпидемиологической ситуацией, а также уделять особое внимание передвижению организованных групп детей к местам отдыха и новогодних мероприятий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в период новогодних праздников различными видами транспорта будет перевезено на 8 тыс. детей больше, чем за аналогичный период 2022 года. Кроме того, во время школьных каникул будут функционировать более 800 лагерей и санаториев, в которых планируется отдых около 100 тыс. детей, отметили в службе.

"На контроле Роспотребнадзора остается эпидемиологическая безопасность при проведении новогодних мероприятий. Объекты, задействованные для них, обследуются нашими специалистами. Все противоэпидемические меры должны быть выполнены в полном объеме и в кратчайшие сроки. Необходимо провести штабы со всеми причастными органами по всем возможным рискам и повысить бдительность. Особое внимание обращать на прибывающих туристов и транзитных пассажиров, продолжать информационную работу, направленную на разъяснение необходимости соблюдения в общественных местах профилактических мер. Кроме этого, нужно напомнить, что при недомогании нужно своевременно обращаться к врачу, несмотря на праздничные дни", - приводятся в сообщении слова Поповой.