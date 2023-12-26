В Феодосии две школы перевели на дистанционное обучение после атаки по городу

Еще в одной досрочно объявили новогодние каникулы

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Администрация Феодосии перевела на дистанционное обучение учащихся двух школ из-за атаки, совершенной Вооруженным силами Украины (ВСУ) по территории местного порта. Об этом ТАСС сообщили в управлении образования города.

"На дистанционное обучение переведены две школы, еще в одной досрочно объявлены новогодние каникулы", - сказали в управлении, отвечая на вопрос о влиянии авиаудара на образовательный процесс.

Как ранее сообщили в Минобороны, в ночь на вторник в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". В ходе противовоздушного боя средствами ПВО были уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24 в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева).