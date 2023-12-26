Атмосферное давление в Москве побило рекорд 48-летней давности

Давление опустилось до 724,6 мм ртутного столба

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Атмосферное давление в Москве опустилось до 724,6 мм ртутного столба и установило новый рекорд. Ранее самый низкий показатель был установлен 26 декабря 1975 года, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Нормой давления для Москвы является 748 мм ртутного столба.

"Ранее рекорд был установлен в 1975 году и составлял 728 мм ртутного столба. Сегодня оно опустилось до 724,6 мм ртутного столба, то есть рекорд не просто побит, а побит с хорошим отрывом", - сообщил он.

По словам метеоролога, в ближайшие дни атмосферное давление будет оставаться низким. "Поэтому погода будет мягкая, с осадками и пасмурная. Зимой низкое атмосферное давление связано потеплением, а летом - с похолоданием", - пояснил он.