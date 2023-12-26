ТАСС начал использовать в работе фотоаппараты "Зенит М" от Ростеха

Агентство получило три дальномерных камеры

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС получило три дальномерных камеры "Зенит М" от предприятия холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех". Новая техника будет использоваться журналистами для репортажей о событиях в стране.

"Камера "Зенит М" разработана Красногорским заводом им. С. А. Зверева (КМЗ) совместно с компанией Leica. В комплектации с объективом "Зенитар" 35 mm f/1.0 фотоаппарат дает возможность снимать при низкой освещенности, создавать красивые эффекты с малой глубиной резкости и делать фотографии, которые зачастую не требуют дополнительной обработки", - отметили в Ростехе.

Отличительные характеристики камеры - наличие дальномера и реализация функции Live view - предпросмотр кадра в режиме реального времени. Кроме того, фотокорреспонденты ТАСС отмечают способность камеры передавать естественный цвет и формируемый объективом "Зенитар" особый размытый фон изображения. В госкорпорации подчеркнули, что КМЗ на протяжении нескольких лет сотрудничает с ведущими фотографами страны. Фотокорреспонденты тестируют объективы бренда "Зенит" в разных условиях - от съемки в помещениях до работы в сложных климатических условиях.

Как рассказал руководитель редакции фотоинформации ТАСС, преподаватель факультета журналистики МГУ Сергей Шахиджанян, фототехника КМЗ отличается высокими оптическими показателями и рекордной светосилой. "Используя "Зенитар" 35 mm f/1.0, репортер получает возможность снимать так, как работали в золотую эпоху фотографии - в 50-60-е годы. Камера "Зенит М" не предназначена для суеты, она - для вдумчивой съемки. На днях наш фотокорреспондент Михаил Терещенко снимал на нее рабочую встречу президента России Владимира Путина. Журналист остался доволен возможностями аппаратуры", - добавил он.

"Современная российская техника бренда "Зенит" отличается высоким качеством и имеет легендарную историю - пленочные фотоаппараты были самыми массово выпускаемыми камерами в СССР. Сегодня завод нашего холдинга продолжает традиции, заложенные десятилетия назад. Благодаря сотрудничеству ТАСС с КМЗ сайт, соцсети и медиабанк именитого информагентства пополняются уникальными снимками, сделанными при помощи техники "Зенит", - подчеркнул генеральный директор "Швабе", член бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

ТАСС также тестирует еще один объектив производства КМЗ - "Селена-С" 58 mm f/1,9. Его испытывают в суровых условиях Крайнего Севера - во время экспедиции специальный корреспондент ТАСС Вера Костамо снимала им фоторепортаж о людях, живущих и работающих в труднодоступных районах Арктики. "Продукция бренда "Зенит" популярна среди профессиональных фотографов, и мы регулярно расширяем сотрудничество с экспертами - они тестируют нашу фототехнику и делятся своими впечатлениями. Мы искренне рады такому взаимодействию", - сказал временный гендиректор КМЗ Евгений Кузнецов.