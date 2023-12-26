В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 15,3%

Число заболевших в области увеличилось до 39 383 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Количество заболевших ОРВИ в Свердловской области за неделю увеличилось с 34 154 до 39 383. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"В Свердловской области за неделю с 18 по 24 декабря 2023 года зарегистрировано 39 383 случая ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 15,3%", - говорится в сообщении. В управлении отметили, что заболеваемость соответствует среднему многолетнему показателю.

На неделе с 11 по 17 декабря в регионе было зарегистрировано 34 154 случая ОРВИ, среди заболевших 52,6% - дети. В Екатеринбурге за календарную неделю зарегистрировано 22 387 случаев ОРВИ.