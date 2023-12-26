Порядка 46 населенных пунктов Брянской области подключат к сотовой связи и 4G в 2024 году

По словам директора департамента экономического развития региона Михаила Ерохина, интернет придет в те села и деревни, жители которых активнее всего принимали участие в голосовании на портале "Госуслуги" или отправляли письма в Минцифры

БРЯНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Порядка 46 отдаленных населенных пунктов Брянской области подключат к сотовой связи и 4G-интернету в 2024 году, по сравнению с 2023 годом квота выросла почти в два раза, сообщил в своем Telegram-канале директор департамента экономического развития региона Михаил Ерохин.

"Минцифры РФ утвердило сразу 46 отдаленных населенных пунктов нашего региона [Брянской области], где в 2024 году появится сотовая связь и 4G-интернет. <...> В этом году по итогам аналогичного голосования вышки связи заработали в 25 населенных пунктах, так что квота на следующий год выросла почти вдвое", - написал он.

По его словам, интернет придет в те села и деревни, жители которых активнее всего принимали участие в голосовании на портале "Госуслуги" или отправляли письма в Минцифры.

Уточняется, что заработают вышки "Ростелекома"-Tele2. В списке - по одному населенному пункту из Унечского, Севского, Гордеевского, Климовского, Брянского, Суземского, Клинцовского, Дятьковского районов и Жуковского муниципального округа, семь населенных пунктов из Мглинского района, пять - из Новозыбковского городского округа, по четыре - из Брасовского, Навлинского, Почепского, Жирятинского районов, три - из Трубчевсого, по два - из Суражского и Клетнянского районов.