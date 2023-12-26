Киркоров заявил, что не знал о характере вечеринки Ивлеевой

Певец подчеркнул, что "осознает совершенную ошибку"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Певец Филипп Киркоров заявил, что не знал о характере вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой, прошедшей в ночь на 21 декабря.

"Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел. Но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел. Я не собираюсь отрекаться, дистанцироваться или перекладывать ответственность на других", - сказал певец на видеозаписи, выложенной на его официальной странице во "ВКонтакте".

Певец подчеркнул, что "осознает совершенную ошибку". "Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобное событие, оплошность с моей стороны, стали причиной ограничения моего творчества", - добавил Киркоров.

В ночь на 21 декабря в столичном клубе "Мутабор" прошла вечеринка Ивлеевой, гостям которой предлагалось прийти "практически голыми". Помимо Киркорова, мероприятие посетили артисты Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и журналистка Ксения Собчак. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.