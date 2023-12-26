Мосгорсуд оставил под арестом Vacio за участие в "голой вечеринке"

Рэпера обвиняют в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение арестовать на 15 суток рэпера Николая Васильева (Vacio) за участие в вечеринке в клубе "Мутабор". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд оставил в силе постановление Лефортовского районного суда города Москвы от 22 декабря 2023 года в отношении Васильева Николая Михайловича, обвиняемого в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - сказали в пресс-службе.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал Васильева на 15 суток за участие в этом мероприятии. Он признан также виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений), за что ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Как установил суд, рэпер в ходе вечеринки нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в Telegram-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

В ночь на 21 декабря в "Мутаборе" прошла вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой, гостям которой предлагалось прийти "практически голыми". Мероприятие посетили певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и журналистка Ксения Собчак.