В Петербурге на линию вышел первый двухсекционный трамвай "Довлатов"

Он будет обслуживать маршрут №6

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. В Петербурге на линию вышел первый двухсекционный трамвай в ретростиле "Довлатов", вагон был разработан специально для исторического центра города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

"Двухсекционный трамвай "Довлатов" из специальной серии, разработанной АО "Уралтрансмаш" для центра Петербурга, вышел на линию, он будет обслуживать маршрут №6", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в "Горэлектротрансе" сообщили, что, как и ретротрамвай "Достоевский", который уже с октября 2023 года перевозит пассажиров по маршруту №6, "Довлатов" может вписываться в малые, 14-метровые радиусы поворотов. В тандеме "литературные" трамваи будут обслуживать маршруты №№ 3, 6, 16, 40. В общей сложности 76 "Довлатовых" и "Достоевских" полностью укомплектуют трамвайный парк №3 на Петроградской стороне.

В отличие от трехсекционного "Достоевского", "Довлатов" имеет две секции и только одну кабину. Вагон укомплектован современными системами, включая комплекс активной безопасности, в основе которого лежат российские разработки технологии искусственного интеллекта Cognitive Pilot. В трамвае установили окно-экран "Белые ночи" с навигационной и туристической информацией.

Ретро-вагоны выполнены по мотивам модели знаменитого ленинградского трамвая ЛМ-57,который перевозил горожан в 50-60-е годы прошлого века.