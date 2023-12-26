Более половины регионов России улучшили показатели в рейтинге качества жизни АСИ

В частности, в субъектах удалось улучшить процесс записи к профильному врачу

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Более половины регионов России улучшили показатели в рейтинге качества жизни, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив. Субъекты, лидирующие по итогам 2023 года, планируют предоставить в 2024 году, сообщила пресс-служба агентства по итогам совещания гендиректора АСИ Светланы Чупшевой с главами субъектов России.

"По результатам рейтинга этого года мы видим устойчивую позитивную динамику. 48 регионов улучшили свои результаты по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году мы фиксировали рост по 55% всех показателей рейтинга, то сейчас - по 72%", - цитирует пресс-служба Чупшеву.

По словам Чупшевой, благодаря развитию цифровых сервисов удалось улучшить процесс записи к профильному врачу, больше чем на 10 дней сократилось среднее время получения статуса инвалидности.

При составлении рейтинга оценивались 10 направлений: медицинское обслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, социальная защита, государственные услуги и сервисы, возможности для работы и своего дела. Всего в рейтинге качества жизни - 141 показатель. "Проводится детальный сравнительный анализ всех оценок и показателей, изучаются лучшие практики других регионов, разрабатываются дорожные карты по наиболее проблемным моментам", - цитирует пресс-служба губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Также на совещании подвели итоги 2023 года в части Национальной социальной инициативы, которую АСИ по поручению президента России Владимира Путина реализует по всей стране. Уже 62 субъекта в рамках НСИ внедряют региональный социальный стандарт.

Первый рейтинг качества жизни в регионах России был подготовлен АСИ в 2021 году, его лидерами стали Москва, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Лидерами второго стали Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.