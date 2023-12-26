Во Владимирской области за неделю на 10,8% повысилась заболеваемость ОРВИ

В регионе зарегистрировали 18,5 тыс. случаев заболевания

ТАСС, 26 декабря. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на территории Владимирской области выросла на 10,8% за неделю. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

"На территории Владимирской области на 51 неделе показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями населения по сравнению с предыдущей неделей повысился на 10,8%. За прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ обратилось 18,5 тыс. человек, во Владимире - 6,6. В сравнении с предыдущей неделей зарегистрирован рост заболеваемости во всех возрастных группах, кроме детей 0-2 года", - говорится в сообщении.

Проведено 618 лабораторных исследований, из которых 14 случаев гриппа A.

На прошлой неделе зарегистрировано практически 16,7 тыс. случаев ОРВИ и 9 - гриппа А. Также отмечался рост заболеваемости во всех возрастных группах.