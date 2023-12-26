В Курганской области закрыли движение на двух участках федеральных трасс

Организовано дежурство сотрудников Госавтоинспекции

ТАСС, 26 декабря. Госавтоинспекция Курганской области закрыла движение пассажирского, тяжеловесного и крупногабаритного транспорта на двух участках федеральных дорог. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Временные ограничения движения пассажирского, тяжеловесного и крупногабаритного транспорта введены на федеральной автодороге "Подъезд к Ишиму", а также на автодороге "Иртыш" на территории Лебяжьевского, Макушинского и Петуховского округов. На участках дорог, где введены ограничения, дежурят сотрудники Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.

Ранее Госавтоинспекция запретила движение автобусов, маршрутных такси и грузовиков на всех дорогах регионального и межмуниципального значения в Курганской области из-за дождя, мокрого снега, метели и резких перепадов температур.