В ОП предлагают упростить текст ПДД и исправить имеющиеся ошибки

Зампред комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов отметил, что правила должны быть структурированы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Предложения экспертов и общественников по совершенствованию правил дорожного движения практически собраны, они касаются устранения имеющихся ошибок, упрощения текста ПДД и введения регламентов для движения новых видов транспорта. Об этом сообщил ТАСС зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

Накануне был опубликован перечень поручений президента РФ по итогам встречи с членами ОП. В частности, было учтено предложение Холодова о привлечении общественников к совершенствованию ПДД. Президент поручил правительству и ОП до 1 апреля 2024 года представить эти предложения.

"Со стороны общества предложения в большинстве своем собраны и, более того, есть понимание структуры будущего документа", - сказал Холодов. По его словам, нарушать международные нормы, придумывать какие-то новые знаки и переделывать их по всей стране общественники не предлагают. "Убрать те ошибки, которые <...> есть в ПДД и сделать более простой текст - это вполне посильная, логичная и правильная задача", - сказал Холодов.

По его словам, есть запрос на ПДД, написанные понятным языком. "Основные моменты правил сохранятся, но вот переписать документ простым, понятным языком, убрав из них те ошибки, которые есть, - вот это как раз задача абсолютно правильная и необходимая", - сказал Холодов. Он привел в пример правило, позволяющее оставлять машину на мосту, где имеется не менее трех полос движения. По мнению Холодова, надо просто запретить парковаться на мостах. "Надо написать "нельзя" и все. Речь идет о том, что надо упростить правила, пусть это даже где-то добавит запретов автомобилистам", - считает он.

Также, отметил член ОП, правила должны быть структурированы. "Если вы хотите узнать правила езды на мопеде, то сейчас кусочек надо в одной главе прочитать, кусочек - в другой. Все в разных разделах и сложно воспринимается. Таким образом, есть запрос на упрощение и структурирования документа", - пояснил Холодов. По его словам, сейчас появились новые виды транспорта, например, роботы-доставщики, беспилотные автомобили и различные средства индивидуальной мобильности, что также требует прописать ПДД и для них.

Он напомнил, что на встрече с президентом обратил внимание на то, что в ПДД внесены временные поправки, действующие до 2029 года. "Я просил ускорить процесс написания новых правил. Мою позицию президент понял и дал поручение правительству эти предложения проработать. Я надеюсь, что по итогу выйдем на создание нового текста правил", - сказал Холодов.