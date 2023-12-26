Развитие Севморпути и его опорных городов обсудят на конференции в Москве в марте

Организаторы сообщили, что на мероприятии также рассмотрят вопросы социально-экономического развития дальневосточных и арктических регионов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Развитие Северного морского пути и его опорных городов обсудят на IX международной конференции "Дальний Восток и Арктика - 2024". Она пройдет 5-6 марта в Торгово-промышленной палате России, сообщили ТАСС в оргкомитете.

"Развитие опорных городов Северного морского пути имеет колоссальное экономическое и социальное значение: они станут локомотивами экономического роста, поскольку там будут интенсивно строиться объекты жилищной, социальной, транспортной и промышленной инфраструктуры. Развитие опорных городов остановит отъезд проживающих там людей в другие регионы нашей страны и послужит стимулом для приезда в Российскую Арктику людей, труд которых позволит вывести наши северные и дальневосточные регионы на лидирующие позиции", - заявила руководитель межрегионального научно-технологического, делового и образовательного партнерства "Устойчивое развитие Дальнего Востока и Арктики" Тамара Мордасова, чьи слова приводятся в сообщении.

Также будут рассмотрены вопросы социально-экономического развития дальневосточных и арктических регионов, условия для привлечения инвестиций и стимулирования предпринимательской активности, вопросы энергетической и экологической безопасности, стратегия развития транспортной инфраструктуры, инновации в технологических и проектных решениях в области добычи и переработки полезных ископаемых.

"На конференции будут обсуждаться и вопросы инновационного развития дальневосточных и северных регионов РФ за счет цифровизации экономики, активного внедрения новейших отечественных технологий в области строительства, масштабного использования транспортных средств повышенной проходимости и грузоподъемности, малой авиации, радиоэлектроники, совершенствования системы здравоохранения и других сфер", - уточнили организаторы.

В 2024 году мероприятие будет проводиться в принципиально обновленном формате: продолжая традицию проходившей восемь лет конференции "Арктика: устойчивое развитие", расширяется за счет включения в программу вопросов, связанных с развитием Дальнего Востока. При этом 7 марта на ВДНХ вручат ежегодную премию "За развитие Дальнего Востока и Арктики". Организатор конференции - межрегиональное научно-технологическое, деловое и образовательное партнерство "Устойчивое развитие Дальнего Востока и Арктики". Информационное агентство ТАСС выступит генеральным информационным партнером.