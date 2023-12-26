Глава СПЧ считает целесообразным создание отдельного органа в сфере миграции

Валерий Фадеев отметил, что ответственность за интеграцию мигрантов сейчас размыта и "спросить не с кого"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался за создание в РФ отдельного органа в сфере миграции, так как ответственность за интеграцию мигрантов сейчас размыта и "спросить не с кого".

"Я думаю, что да. Мы этим [вопросами миграции] занимаемся и спросить не с кого, поскольку ответственность размыта, очень легко бюрократия перекладывает ответственность по разным вопросам", - сказал Фадеев журналистам, отвечая на вопрос о том, нужен ли отдельный орган, отвечающий за адаптацию и интеграцию мигрантов.

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря во время совмещенных прямой линии и большой пресс-конференции заявил о необходимости создания специального госоргана в сфере миграции помимо МВД, которое занимается техническими вопросами. Путин тогда констатировал, что ситуация с миграцией в стране непростая, по разным подсчетам в РФ сейчас около 10 млн трудовых мигрантов. По его словам, существует потребность в рабочей силе, но власти в первую очередь заинтересованы в привлечении квалифицированных кадров и не в ущерб коренному населению страны.