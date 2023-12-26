Фадеев надеется на амнистию для некоторых категорий осужденных в 2024 году

По словам главы СПЧ, в России очень давно не было амнистии, и если она грамотно проводится, то это "гуманистический сигнал обществу"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев рассчитывает, что амнистию для некоторых категорий осужденных можно будет провести уже в следующем году.

Президент России Владимир Путин на заседании СПЧ в декабре отметил необходимость принятия решения об амнистии "некоторых категорий женщин", находящихся в местах лишения свободы.

"Надо все проработать, и, возможно, удастся провести ее уже в следующем году", - сказал Фадеев журналистам.

По его словам, в России очень давно не было амнистии, и если она грамотно проводится, то это "гуманистический сигнал обществу". "И как сигнал это важно", - добавил глава СПЧ.