Движение грузовиков приостановили в пункте пропуска на границе России с Казахстаном

Решение приняли из-за снегопада

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Движение грузовиков приостановили через пункт пропуска "Бугристое" на границе России с Казахстаном в Челябинской области из-за снегопада. Об этом журналистам сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД.

"Госавтоинспекция Челябинской области информирует, что на пункте пропуска "Бугристое" приостановлено движение грузового транспорта в связи с погодными условиями", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на местные власти сообщалось, что на всей территории Челябинской области продолжается сильный снегопад. Самая сложная ситуация на юге области, там отмечается сильная метель и нулевая видимость.