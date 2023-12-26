В том числе тестируется постановка предварительного диагноза на основании анализа медицинской карты

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Специалисты в Москве тестируют более 10 сервисов искусственного интеллекта для помощи в развитии здравоохранения. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, Москва систематически занимается развитием цифровых технологий. В московском здравоохранении активно развивается искусственный интеллект, который уже не является чем-то экспериментальным. На сегодняшний день он внедрен в рутинную практику медицинских учреждений Москвы.

"В Москве тестируют более 10 сервисов [искусственного интеллекта]. В том числе и постановка предварительного диагноза на основании анализа медицинской карты. Для того, чтобы можно было без прихода заподозрить какое-то заболевание пациента и проактивно вызывать его на обследование", - сказала Ракова.

Сегодня предварительный диагноз в поликлиниках ставится с помощью искусственного интеллекта. Он также помогает ставить многие окончательные диагнозы. Практически все снимки КТ, МРТ и маммографии сопровождаются помощником в виде искусственного интеллекта, отметила заммэра.

"Мы видим, что уровень зрелости сервисов такой, что по простым, скрининговым, двухмерным изображениям мы вообще можем отказаться от анализов человека, полностью передать в полном объеме на искусственный интеллект. Потому что неточность исключена на 100%", - заключила Ракова.