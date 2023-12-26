Кабмин утвердил порядок введения уровней реагирования на природные пожары

Как следует из постановления, возникшему на территории муниципального образования природному пожару присваивается муниципальный уровень реагирования

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российское правительство утвердило порядок введения уровней реагирования на природные пожары и присвоения им соответствующих статусов - муниципального, регионального и федерального. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Как следует из постановления, возникшему на территории муниципального образования природному пожару присваивается муниципальный уровень реагирования. Если его не удается локализовать в течение 24 часов, его статус будет изменен на региональный, а по истечении 72 часов пожару будет присвоен федеральный уровень реагирования.

При угрозе населенному пункту или важному инфраструктурному объекту уровень реагирования будет повышаться без учета времени, прошедшего с момента обнаружения пожара.

В случае, если через 168 часов пожар продолжает распространяться, к организации его тушения будет привлекаться правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.