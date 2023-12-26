ВЦИОМ: большинство учителей в РФ считают, что школа помогает родителям в воспитании детей

По данным опроса, политика защиты традиционных духовно-нравственных ценностей в России в той или иной степени находит поддержку у 89% опрошенных школьных учителей 5-11 классов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Большинство (89%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают, что школа скорее помогает родителям в воспитании их детей. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

"Для родителей школа нередко служит важным подспорьем в становлении личности своего чада. Эту точку зрения также разделяют главные действующие лица школьного образования - по мнению опрошенных учителей 5-11 классов, школа скорее помогает родителям в воспитании детей (89%). Обратной точки зрения ("школа скорее не помогает") придерживаются только 9%", - говорится в сообщении.

Опрос показал, что политика защиты традиционных духовно-нравственных ценностей в России в той или иной степени находит поддержку у 89% опрошенных школьных учителей 5-11 классов. Кроме того, 94% респондентов среди учителей придерживаются мнения, что государство создает условия для всестороннего развития детей и молодежи, применения своих способностей.

Что касается занятий "Разговоры о важном", то они прочно вошли в жизнь российских образовательных учреждений, а 91% опрошенных учителей назвали их скорее нужными для школьников.

Опрос проводился 16-24 декабря, в нем приняли участие 1 011 учителей в возрасте 25-60 лет.