РФ выделит 800 бюджетных квот в российских вузах для студентов из Узбекистана

Посол России в стране Олег Мальгинов сообщил, что это произойдет в 2024 году

ТАШКЕНТ, 26 декабря. /ТАСС/. Российские власти в будущем году выделят 800 бюджетных мест в российских вузах для студентов из Узбекистана. Об этом сообщил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.

"В 2024 году Россия выделит 800 бюджетных квот на обучение в российских вузах для студентов из Узбекистана. Отмечаем, что интерес к получению российского высшего образования в Узбекистане по-прежнему остается высоким. Узбекистан является лидером по числу студентов, приезжающих на обучение в российские вузы", - сказал посол на итоговой в 2023 году пресс-конференции.

По его информации, "в целом по российским программам обучаются более 53 тыс. узбекистанских студентов, из них 4 тыс. студентов-медиков. Обучение в рамках повышения квалификации по медицинским специальностям прошли 57 специалистов из Узбекистана".

По мнению дипломата, российско-узбекские образовательные связи являются одним из наиболее перспективных векторов двустороннего сотрудничества. Об этом свидетельствует и тот факт, что в республике успешно функционируют 14 филиалов ведущих российских вузов. В этом году свой первый выпуск представили филиалы РХТУ имени Менделеева, МИФИ и МГИМО.

Об интересе в Узбекистане к российскому образованию свидетельствует также проведенная в сентябре текущего года на площадке Ташкентского филиала МГИМО Международная образовательная выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент - 2023", в которой приняли участие 53 образовательных учреждения из 24 городов Российской Федерации

По данным организаторов, мероприятие посетило более 3 тыс. человек. По его итогам между российскими и узбекскими вузами был заключен ряд договоренностей по вопросам разработки совместных образовательных программ, студенческого обмена, стажировок и обмена педагогическим опытом.