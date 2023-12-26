Валерию Шамшурину было 84 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Умер один из инициаторов возвращения Нижнему Новгороду исторического названия, заслуженный работник культуры РФ, писатель и поэт Валерий Шамшурин, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни заслуженного работника культуры России, почетного гражданина Нижнего Новгорода, писателя, поэта, краеведа Валерия Шамшурина. Он скончался на 85-м году жизни", - говорится в сообщении.

Никитин рассказал, что Шамшурин искренне любил Нижний Новгород и свой родной край. Это, по словам губернатора, отражалось в каждой работе писателя. "Он всегда смотрел вглубь темы, тщательно изучал ее, пропускал через себя. Такие качества очень важны для исследователя и автора. Благодаря его работам можно открыть для себя самые разные страницы истории нижегородской земли, понять ее душу. Наследие Валерия Шамшурина обязательно будет изучаться, его произведения и труды навсегда останутся частью культурного пространства региона", - приводятся в сообщении слова Глеба Никитина.

Шамшурин отдал отрасли культуры более 50 лет, являлся членом правления Союза писателей России, членом Союза журналистов России, долгое время возглавлял региональное отделение Союза писателей. Награжден орденом Почета и орденами Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" II и III степеней, почетной грамотой Нижегородской области и другими наградами. Является автором более 50 книг общим миллионным тиражом, многие из которых переведены на языки народов ближнего и дальнего зарубежья.

Был одним из инициаторов возвращения городу исторического названия - Нижний Новгород. Валерий Шамшурин вел большую общественную работу, был заместителем председателя Нижегородского регионального отделения Русского исторического общества, членом комиссии по вопросам помилования на территории региона.

Нижний Новгород с 1932 по 1990 год назывался Горький.