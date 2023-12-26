Попова заявила о плохом выявлении коклюша в России

Глава Роспотребнадзора отметила, что в 2023 году выявлено лишь несколько десятков случаев коклюша

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Коклюш в России плохо выявляется, это "недовыявляемая" инфекция, поскольку часто при длительном кашле родители ведут ребенка к аллергологу. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "Российской газете".

"Заболеваемость коклюшем и даже летальные исходы у новорожденных отмечаются во всем мире. Проблема в том, что у нас коклюш плохо выявляется. Можно сказать, что это недовыявляемая инфекция. Очень часто при длительном кашле у ребенка родители ведут его к аллергологу, чтобы исключить бронхиальную астму. А следует в первую очередь исключить коклюш, который, к слову, встречается в любом возрасте", - рассказала она.

Попова уточнила газете, что в 2023 году выявлено лишь несколько десятков случаев коклюша. "Это ни в какое сравнение не идет, например, с заболеваемостью ковидом: случаи заболевания им регистрировались до нескольких десятков тысяч в сутки", - заметила руководитель Роспотребнадзора. Она рассказала, что эта инфекция тяжелее всего проявляется у младенцев в первые месяцы жизни, потому что в нескольких странах применяется вакцинация по методу "кокона", когда прививают все окружение, с которым будет контактировать новорожденный.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что в РФ вакцинация от коклюша входит в национальный календарь прививок, а препараты для вакцинации доступны во всех регионах. "Если родители будут соблюдать календарь и прививать ребенка, то и вспышек этой инфекции сможем избежать", - заключила она.