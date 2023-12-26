Коллективный иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей поступил в суд

По информации суда, среди истцов значится 22 фамилии

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы получил коллективный иск к телеведущей Анастасии Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за вечеринку, прошедшую в ночь на 21 декабря. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступил гражданский иск к Ивлеевой, дата его рассмотрения пока не назначена", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в суде, среди истцов значится 22 фамилии, совокупная сумма их требований к Ивлеевой составляет 1 млрд рублей.

ТАСС пока не располагает комментариями сторон по делу.

О вечеринке

В сети вечеринка Ивлеевой вызвала неодобрение. Депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать правовую оценку вечеринке. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ в некоторых материалах с "голой вечеринки" Ивлеевой, размещенных в сети. Депутат также отметил, что регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой такого контента. В ведомстве эту информацию подтвердили.

Организатор мероприятия - Анастасия Ивлеева - записала видеообращение, в котором принесла извинения перед обществом и перед всеми гостями. По ее словам, все вырученные средства от продажи билетов во второй день она отправит в благотворительные организации.

Вечеринка прошла в ночь на 21 декабря в столичном клубе "Мутабор". Ее гостям предлагалось прийти "практически голыми". Помимо Киркорова мероприятие посетили артисты Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и журналистка Ксения Собчак. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.