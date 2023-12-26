В Кисловодске отец девятерых детей добровольно отправился в зону СВО

Старшему из детей 18 лет, младший ребенок родился в 2023 году

ПЯТИГОРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Отец девятерых детей в Кисловодске добровольно отправился в зону проведения специальной военной операции, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"В Кисловодске проводили на службу в зону СВО многодетного отца. Вадим Гаенко, врач здравницы Кисловодска, обратился в военно-учетный стол с заявлением о добровольном заключении контракта для участия в специальной военной операции", - сказал Моисеев.

По его словам, доброволец является отцом девятерых детей. Старшему из них 18 лет, младший ребенок родился в 2023 году.

"Гордость и восхищение охватывают, когда видишь таких людей, как Вадим Гаенко. Для защиты своей Родины и всех граждан нашей страны отец девятерых детей отправился добровольцем в зону СВО. Он неоднократно спасал жизни, а теперь уверен, что необходимо также спасать жизни наших бойцов на передовой. Такое мужество и героизм - настоящий пример нашему молодому поколению", - отметил глава Кисловодска.