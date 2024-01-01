Россияне могут получить 100 тыс. руб. при ранении детей близ зоны СВО

Помощь сможет получить один из родителей или сам ребенок, если на момент выплаты ему уже исполнится 18 лет

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Россияне с 1 января 2024 года могут получить единовременную выплату в 100 тыс. рублей в случае ранения ребенка в новых регионах РФ или на другой территории России близ зоны специальной военной операции (СВО). Соответствующий указ о мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавших от агрессии Украины, подписал 21 декабря президент России Владимир Путин.

Помощь сможет получить один из родителей или сам ребенок, если на момент выплаты ему уже исполнится 18 лет. Для получения выплаты ребенок должен быть гражданином России и постоянно проживать на территории страны. Помощь будет предоставляться детям, получившим ранение после 18 февраля 2022 года. Назначать и осуществлять выплаты будет Социальный фонд России по месту жительства или пребывания ребенка. Необходимо будет документально подтвердить факт ранения.

Единовременная выплата не будет учитываться при определении права на получение других выплат и при предоставлении иных мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ.