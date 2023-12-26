Уровень безработицы в Ярославской области достиг исторического минимума

По данным пресс-службы облправительства, в регионе работу ищут 3,5 тыс. человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Уровень безработицы достиг 0,5% в Ярославской области, это исторически низкое значение для региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"На конец 2023 года уровень регистрируемой безработицы в регионе достиг исторически низкого значения - 0,5%. Численность граждан, нуждающихся в работе, в настоящее время составляет 3,5 тыс. человек. В то же время база вакансий службы занятости - 18,6 тыс. предложений от предприятий и организаций", - говорится в сообщении.

С начала года в регионе трудоустроены 15,2 тыс. человек, это 83% от числа граждан, обратившихся за содействием в поиске работы. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года рост составил 7,6%.

В 2023 году по национальному проекту "Демография" в Ярославской области более 2,3 тыс. человек прошли профессиональное обучение. Жителям области предлагалось освоить более 500 направлений профессиональной подготовки и переподготовки.

Также в 2023 году органами службы занятости населения были трудоустроены 4,5 тыс. молодых специалистов в возрасте до 35 лет. В том числе более 2,1 тыс. несовершеннолетних граждан. Было оказано более 40 тыс. государственных услуг по содействию занятости.