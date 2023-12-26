В ЛНР приостановили действие комендантского часа на новогодние праздники

ЛУГАНСК, 26 декабря. /ТАСС/. В Луганской Народной Республике приостановили действие комендантского часа в дни новогодних праздников, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.
"Глава ЛНР Леонид Пасечник на новогодние праздники приостановил действие комендантского часа в республике с 23:00 мск 31 декабря 2023 года до 04:00 мск 8 января 2024 года", - говорится в сообщении.
Комендантский час сохранится в Лисичанске, Первомайске, Рубежном, Северодонецке, Сватовском, Троицком и Кременском районах.