Президент России заявил, что страна гордится "военнослужащими, сотрудниками, гражданскими специалистами МЧС"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником.

"Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас с праздником, Днем спасателя. Мы по праву гордимся военнослужащими, сотрудниками, гражданскими специалистами МЧС", - сказал глава государства в видеообращении.

Он обратил внимание, что спасатели приходят на помощь тем, кто попал в беду, невзирая на риски и опасность ликвидируют последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. "И всегда, в самых сложных условиях, [вы] действуйте грамотно, слаженно, не теряя ни минуты", - подчеркнул Путин.

По его словам, история МЧС полна примеров героизма и мужества. "Не сомневаюсь, что в этот праздничный день вы обязательно вспомните, отдадите дань уважения своим легендарным предшественникам, которые не раз с честью выходили из трудных испытаний", - добавил президент.

Также он поздравил спасателей с наступающим Новым годом. "Здоровья и новых успехов вам и вашим близким", - заключил Путин.

День спасателя установлен указом президента РФ от 26 декабря 1995 года. 27 декабря 1990 года постановлением Совета министров РСФСР создан Российский корпус спасателей, послуживший базой для нынешнего МЧС России.