В Думе предложили запретить демонстрацию в новостях сцен жестокости с детьми

Изменения предлагается внести в закон "О средствах массовой информации"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов от разных фракций во главе с председателем думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым (ЛДПР) вносит на рассмотрение палаты законопроект, запрещающий демонстрацию в новостных телепрограммах сцен жестокости и физического насилия, происходящего при совершении преступлений детьми до 18 лет. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О средствах массовой информации".

"Сцены преступлений на телеэкране, совершаемые подростками, смакование картин реального насилия в СМИ притупляют способность молодых людей и детей к состраданию, пробуждают в них агрессию, могут провоцировать наиболее психически не устойчивых сверстников к совершению насилия, нанесению увечий, крови и убийству", - убеждены авторы.

По мнению разработчиков, обществу не нужны подробности совершенного преступления в деталях. "Обществу нужно видеть, что все виновные понесли наказание за содеянное", - добавили они. Именно поэтому необходимо искоренить подобный жанр из новостных и информационных повесток, резюмировали депутаты.